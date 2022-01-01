Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.39 и 1.96 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 42 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (680 и 906 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.96 кг Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 363.9 x 249 x 18-19.9 мм Площадь 680 см2 906 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~74.1% Боковые рамки 5.8 мм 9.3 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1807:1 Цветовой охват sRGB - 58.7% Охват Adobe RGB - 40.7% Охват DCI-P3 - 39.4% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +36% 300 нит Inspiron 15 3501 220 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства - 286 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +236% 2.822 терафлопс Inspiron 15 3501 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 80.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.