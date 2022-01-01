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Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против Dell Inspiron 15 3501

48 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
VS
38 из 100
Dell Inspiron 15 3501
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Dell Inspiron 15 3501
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Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) и Dell Inspiron 15 3501 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.39 и 1.96 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 42 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (680 и 906 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
vs
Inspiron 15 3501

Корпус

Вес 1.39 кг 1.96 кг
Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 363.9 x 249 x 18-19.9 мм
Площадь 680 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~74.1%
Боковые рамки 5.8 мм 9.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1807:1
Цветовой охват sRGB - 58.7%
Охват Adobe RGB - 40.7%
Охват DCI-P3 - 39.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 286 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 384
Блоки текстурирования (TMUs) 56 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +236%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 3501
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 80.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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