Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.39 и 1.9 кг)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (680 и 836 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.9 кг Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 680 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~80.3% Боковые рамки 5.8 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +36% 300 нит Inspiron 15 Plus 7501 220 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) 2.822 терафлопс Inspiron 15 Plus 7501 +13% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.