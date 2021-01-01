IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) или ProBook 450 G8 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 45 Вт*ч)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (680 и 851 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать HP ProBook 450 G8 Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.38 кг Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 359.4 x 236.7 x 19.8 мм Площадь 680 см2 851 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~78.9% Боковые рамки 5.8 мм 7 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +20% 300 нит ProBook 450 G8 250 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 45 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 896 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) 2.822 терафлопс ProBook 450 G8 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.