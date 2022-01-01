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Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против IdeaPad 1 14” (Intel)

48 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
VS
29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) и IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх
  • На 543% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5093 vs 792 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 32 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (680 и 769 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.4 кг
Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 680 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~70.3%
Боковые рамки 5.8 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1456:1
Цветовой охват sRGB - 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 5 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 96
Блоки текстурирования (TMUs) 56 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 2
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +1916%
2.822 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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