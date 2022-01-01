Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх

На 543% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5093 vs 792 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (680 и 769 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.4 кг Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 680 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~70.3% Боковые рамки 5.8 мм 8.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1456:1 Цветовой охват sRGB - 62.8% Охват Adobe RGB - 43.5% Охват DCI-P3 - 42% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +36% 300 нит IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 171 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics 600 TGP - 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU - 200 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 96 Блоки текстурирования (TMUs) 56 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 2 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +1916% 2.822 терафлопс IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.