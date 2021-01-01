Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) или IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против 3i 15” (2021, Intel)

52 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
VS
48 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 56.5 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) и 3i 15” (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.39 и 1.7 кг)
  • На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5093 vs 2480 баллов
  • Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 38 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (680 и 850 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
vs
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.7 кг
Размеры 321.5 x 211.5 x 17.9 мм 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
Площадь 680 см2 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~79%
Боковые рамки 5.8 мм 6.9 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
2.822 терафлопс
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 (Intel) и IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
2. Lenovo Yoga Slim 7 13" (intel) и IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
3. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) и IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) и Slim 5i 14" (2021, Intel)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) и Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
6. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) и Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
7. HP 15 (2021) и Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
8. ASUS VivoBook 15 M513 и Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
9. Acer Nitro 5 (AN515-45) и Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и Slim 5i 14" (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры