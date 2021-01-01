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Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против Flex 5 14” (Intel)

54 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
VS
49 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
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Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) и Flex 5 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.39 и 1.5 кг)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56.5 и 52.5 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (680 и 751 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
vs
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.5 кг
Ширина 321.5 мм 328 мм
Высота 211.5 мм 229 мм
Толщина 17.9 мм 17.9 мм
Площадь 680 см2 751 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~71.9%
Боковые рамки 5.8 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +236%
2.822 терафлопс
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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