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Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против Gaming 3i 15" (Intel)

54 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
VS
54 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 1135G7
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) и Gaming 3i 15" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.39 и 2.25 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 45 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (680 и 906 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
vs
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг 2.25 кг
Ширина 321.5 мм 359.6 мм
Высота 211.5 мм 251.9 мм
Толщина 17.9 мм 24.2 мм
Площадь 680 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~74.1%
Боковые рамки 5.8 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 85 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
2.822 терафлопс
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) +13%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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