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Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) против Apple MacBook Pro 14 (2023)

51 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3024 x 1964
Батарея
70 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.6 и 1.89 кг)
  • На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14249 vs 7407 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13.4 Вт*ч большей батареей (70 и 56.6 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (691 и 894 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.89 кг 1.6 кг
Размеры 356 x 251 x 17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 894 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~84.6%
Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм
Цвета Серий, Синий, Фиолетовый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 / 272 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 40 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +382%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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