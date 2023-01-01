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Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) против Dell XPS 13 9315

51 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9315
Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) и Dell XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7407 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (56.6 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.17 и 1.89 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 894 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 169 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.89 кг 1.17 кг
Размеры 356 x 251 x 17.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 894 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~88.4%
Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм
Цвета Серий, Синий, Фиолетовый Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
300 нит
XPS 13 9315 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 100 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
1.41 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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