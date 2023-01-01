Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Батарея - 56.6 Вт*ч 75.4 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7407 vs 5436 баллов

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7407 vs 5436 баллов Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (56.6 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (56.6 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.17 и 1.89 кг)

Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.17 и 1.89 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 894 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 894 см ) Имеет на 19% более четкий дисплей – 169 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.89 кг 1.17 кг Размеры 356 x 251 x 17.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 894 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~88.4% Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм Цвета Серий, Синий, Фиолетовый Синий, Бордовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) 300 нит XPS 13 9315 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56.6 Вт*ч 75.4 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 100 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) 1.41 терафлопс XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.