Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Батарея - 56.6 Вт*ч 75.4 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9331 vs 7407 баллов

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9331 vs 7407 баллов Комплектуется на 18.4 Вт*ч большей батареей (75 и 56.6 Вт*ч)

Комплектуется на 18.4 Вт*ч большей батареей (75 и 56.6 Вт*ч) Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.89 кг 1.95 кг Размеры 356 x 251 x 17.9 мм 356 x 251 x 16.9 мм Площадь 894 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.1% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий, Синий, Фиолетовый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) 300 нит IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +17% 350 нит

Батарея Ёмкость 56.6 Вт*ч 75.4 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 Вт 100 / 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8) 1.41 терафлопс IdeaPad Slim 5 Pro (16", Gen 7) +127% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет -

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.