Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор Intel Core i7 11370H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5470 vs 2425 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UX325 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.07 и 1.3 кг)

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (67 и 61 Вт*ч)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 692 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.07 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 692 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~78.9% Боковые рамки 5.4 мм 4.9 мм Цвета Серебристый, Серий Белый, Серебристый, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 47 дБ 39 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) 300 нит ZenBook 13 OLED UX325 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 67 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 330 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 896 384 Блоки текстурирования (TMUs) 56 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) +236% 2.822 терафлопс ZenBook 13 OLED UX325 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.