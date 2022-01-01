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Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) против Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

55 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
VS
56 из 100
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 11370H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
  • На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9689 vs 5470 баллов
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
vs
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.4 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 692 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~82.6%
Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 330 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 448
Блоки текстурирования (TMUs) 56 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) +155%
2.822 терафлопс
ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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