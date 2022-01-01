Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 11370H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.3 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (692 и 843 см2) Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 5470 баллов

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (96 и 61 Вт*ч)

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 2 кг Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 692 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~79.7% Боковые рамки 5.4 мм 4.3 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 1 мс Максимальная яркость IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) 300 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 330 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 35-50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1140 МГц Boost частота GPU - 1410 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 56 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) 2.822 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +155% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.