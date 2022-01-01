Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) против Huawei MateBook 14s
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.3 и 1.43 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|1.43 кг
|Размеры
|312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|Площадь
|692 см2
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.2%
|~83.3%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|47 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|LTPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|213 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|2520 x 1680 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Длина кабеля
|-
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|330 граммов
|241 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0-3.3 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook 14s +2%
1399
Geekbench 5 (многоядерный)
4869
4721
Cinebench R23 (одноядерный)
1460
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
5470
5282
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
2.822 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|84.1 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|12.0 x 7.4 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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