Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) или MateBook 14s – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) против Huawei MateBook 14s

55 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
VS
59 из 100
Huawei MateBook 14s
Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
Huawei MateBook 14s
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Процессор Intel Core i7 11370H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Huawei MateBook 14s от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.3 и 1.43 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
vs
MateBook 14s

Корпус

Вес 1.3 кг 1.43 кг
Размеры 312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 692 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~83.3%
Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
300 нит
MateBook 14s +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства 330 граммов 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) +100%
2.822 терафлопс
MateBook 14s
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ 84.1 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Yoga Slim 7i Carbon (13")
2. IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и Yoga Slim 7 14" (Intel)
3. IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) и IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
4. MateBook 14s и 14 (2021)
5. MateBook 14s и Macbook Air (M1, 2020)
6. MateBook 14s и ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
7. MateBook 14s и MacBook Pro 14 (2021)
8. MateBook 14s и MacBook Air (Intel, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Huawei MateBook 14s и Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры