Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”) против Huawei MateBook X Pro 2022
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 7i Pro Intel (14”)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 5470 баллов
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 264 против 189 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|1.38 кг
|Размеры
|312.4 x 221.4 x 14.6-16.9 мм
|310 x 221 x 15.5 мм
|Площадь
|692 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.2%
|~87.7%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|4.9 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|47 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|LTPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|264 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|3120 x 2080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|330 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0-3.3 ГГц
|1.3-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MateBook X Pro 2022 +14%
1551
Geekbench 5 (многоядерный)
5291
Cinebench R23 (одноядерный)
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
5869
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|24
Производительность GPU
2.822 терафлопс
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1