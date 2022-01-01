Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 9i (14”)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 5.3 Вт*ч большей батареей (63.5 и 58.2 Вт*ч)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
- На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8332 vs 4951 баллов
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|1.4 кг
|Размеры
|318 x 200.9 x 13.9 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|639 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.5%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|31.2 дБ
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1658:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.9%
|Охват DCI-P3
|-
|98.8%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|67 Вт
|Вес зарядного устройства
|270 граммов
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1884
Geekbench 5 (многоядерный)
8619
Cinebench R23 (одноядерный)
1592
Cinebench R23 (многоядерный)
8332
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|4266 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|87.8 дБ
|81.9 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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