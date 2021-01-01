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Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против Acer Predator Triton 500 SE

60 из 100
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
VS
73 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
Acer Predator Triton 500 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (2.44 и 2.98 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 10873 баллов
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (937 и 1156 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 17” (2021, AMD)
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.98 кг 2.44 кг
Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 358.1 x 261.6 x 19.9 мм
Площадь 1156 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~79.2%
Боковые рамки 7.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Legion 5 17” (2021, AMD)
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1642 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 17” (2021, AMD)
7.12 терафлопс
Predator Triton 500 SE +77%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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