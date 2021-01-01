Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против Dell Alienware x17 R1
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5037 vs 3932 баллов
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (87 и 80 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.98 кг
|3.02 кг
|Ширина
|398.6 мм
|399.2 мм
|Высота
|290 мм
|299.4 мм
|Толщина
|24.3-26.2 мм
|20.9-21.4 мм
|Площадь
|1156 см2
|1195 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.4%
|~69%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|240 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +9%
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +30%
9463
Cinebench R20 (одноядерный)
Alienware x17 R1 +6%
599
Cinebench R20 (многоядерный)
Alienware x17 R1 +28%
5037
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|4x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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