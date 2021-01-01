Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 17” (2021, AMD) или G5 15 5505 SE – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против Dell G5 15 5505 SE

63 из 100
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
VS
59 из 100
Dell G5 15 5505 SE
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
Dell G5 15 5505 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) и Dell G5 15 5505 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (80 и 51 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10873 vs 8092 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (2.5 и 2.98 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (928 и 1156 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 17” (2021, AMD)
vs
G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 2.98 кг 2.5 кг
Ширина 398.6 мм 365.5 мм
Высота 290 мм 254 мм
Толщина 24.3-26.2 мм 24.5 мм
Площадь 1156 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~72.3%
Боковые рамки 7.8 мм 10.1 мм
Цвета Черный, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Максимальная яркость
Legion 5 17” (2021, AMD) +20%
300 нит
G5 15 5505 SE
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1530 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1265 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2304
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 17” (2021, AMD) +22%
7.12 терафлопс
G5 15 5505 SE
5.829 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
2. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
3. Acer Nitro 5 (AN517-41) и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
4. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) и Legion 5 17” (2021, AMD)
5. Acer Nitro 5 (AN515-45) и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
6. Dell G5 15 5500 и G5 15 5505 SE
7. Dell G7 17 7700 и G5 15 5505 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G5 15 5505 SE и Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры