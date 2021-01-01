Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против Eluktronics Prometheus XVII (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (80 и 62 Вт*ч)
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVII (2021)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Легче – весит на 330 граммов меньше (2.65 и 2.98 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11884 vs 10873 баллов
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (1020 и 1156 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.98 кг
|2.65 кг
|Размеры
|398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
|392.6 x 259.8 x 24.9 мм
|Площадь
|1156 см2
|1020 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.4%
|~80.9%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|55.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|65.9%
|Охват DCI-P3
|-
|69.7%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|873 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1460
Geekbench 5 (многоядерный)
7246
Cinebench R23 (одноядерный)
1477
Cinebench R23 (многоядерный)
10873
11884
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
7.12 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|4x USB 3.2
|3x USB 3.1
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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