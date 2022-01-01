Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 15" (2021, AMD) или Predator Triton 300 – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против Acer Predator Triton 300

55 из 100
Lenovo Legion 5 15
VS
61 из 100
Acer Predator Triton 300
Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Acer Predator Triton 300
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 59 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) и Acer Predator Triton 300 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Triton 300
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12363 vs 10030 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 15" (2021, AMD)
vs
Predator Triton 300

Корпус

Вес 2.4 кг 2 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 363 x 254 x 19.9 мм
Площадь 942 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~72.8%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Legion 5 15" (2021, AMD)
250 нит
Predator Triton 300 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 1074 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1695 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion 5 15" (2021, AMD)
7.12 терафлопс
Predator Triton 300 +22%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или ASUS ROG Strix G15 G513
2. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или ASUS TUF Gaming A15 FA506
3. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или HP Omen 15 (2021 AMD)
4. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) или Acer Nitro 5 (AN515-45)
5. Acer Predator Triton 300 или MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel)
6. Acer Predator Triton 300 или ASUS TUF Dash F15 FX516
7. Acer Predator Triton 300 или Helios 500 (PH517-52-78DF)
8. Acer Predator Triton 300 или HP Omen 16 (2021 Intel)
9. Acer Predator Triton 300 или Triton 300 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Triton 300 и Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры