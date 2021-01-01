Legion 5 15" (2021, AMD) или Swift X SFX16-51G – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 49 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i7 11390H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (60 и 49 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (870 и 942 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.9 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм Площадь 942 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~82.1% Боковые рамки 8.8 мм 6 мм Цвета Белый, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1485:1 Цветовой охват sRGB - 98.6% Охват Adobe RGB - 69.9% Охват DCI-P3 - 72% Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит Swift X SFX16-51G +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 49 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 60 / 90 Вт Вес зарядного устройства 1074 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 60 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 712-1530 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1500 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +5% 6.42 терафлопс Swift X SFX16-51G 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.