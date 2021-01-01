Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 7489 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.4 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (646 и 942 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.4 кг
|Размеры
|363 x 259.6 x 23.5 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|942 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.2%
|~79.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Белый, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Скорость куллера
|-
|7000 об/мин
|Уровень шума
|53.5 дБ
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.3%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|1074 грамма
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1647
Geekbench 5 (многоядерный)
7177
Cinebench R23 (одноядерный)
1420
Cinebench R23 (многоядерный)
10030
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|-
Производительность GPU
Legion 5 15" (2021, AMD) +147%
6.42 терафлопс
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|81 дБ
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|4x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|-
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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