Legion 5 15" (2021, AMD) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1600 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Apple M1 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Apple M1 GPU Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 7489 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.4 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (646 и 942 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.4 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 942 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~79.4% Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм Цвета Белый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 53.5 дБ 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1074 грамма 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Apple M1 GPU TGP - 10 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 712-1530 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1278 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +147% 6.42 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер - 11.1 x 6.6 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.