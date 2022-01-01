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Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против Apple MacBook Pro 15 (2018)

55 из 100
Lenovo Legion 5 15
VS
52 из 100
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Apple MacBook Pro 15 (2018)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Батарея 83 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 630
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) и Apple MacBook Pro 15 (2018) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 976-1331% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 5899 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.83 и 2.4 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (83 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 221 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (841 и 942 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 15" (2021, AMD)
vs
MacBook Pro 15 (2018)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.83 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм
Площадь 942 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~81.8%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6500 об/мин
Уровень шума 53.5 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 221 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1333:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Legion 5 15" (2021, AMD)
250 нит
MacBook Pro 15 (2018) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 87 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 1074 грамма 369 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 9 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1530 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1000 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 192
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 3
Производительность GPU
Legion 5 15" (2021, AMD) +1774%
7.12 терафлопс
MacBook Pro 15 (2018)
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 0.7 мм
Тачпад
Размер - 16.0 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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