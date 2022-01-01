Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 2880 x 1800 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i7 8750H Intel Core i7 8850H Intel Core i9 8950HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Intel UHD Graphics 630 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 976-1331% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 5899 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018) Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.83 и 2.4 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (83 и 60 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 57% более четкий дисплей – 221 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (841 и 942 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.83 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 349.3 x 240.7 x 15.5 мм Площадь 942 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~81.8% Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм Цвета Белый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6500 об/мин Уровень шума 53.5 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 15.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 221 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1333:1 Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит MacBook Pro 15 (2018) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 83 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 230 / 300 Вт 87 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1074 грамма 369 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Intel UHD Graphics 630 TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1530 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1000 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.38 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 192 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 3 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +1774% 7.12 терафлопс MacBook Pro 15 (2018) 0.38 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ 85 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 0.7 мм Тачпад Размер - 16.0 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.