Legion 5 15" (2021, AMD) или ROG Flow X13 GV301 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 62 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 4589 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.3 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (664 и 942 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.3 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 942 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~78.4% Боковые рамки 8.8 мм 5.2 мм Цвета Белый, Синий Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75% Охват DCI-P3 - 75% Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит ROG Flow X13 GV301 н/д

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 230 / 300 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 1074 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB TGP 95 Вт 35-45 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +123% 7.12 терафлопс ROG Flow X13 GV301 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.