Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч - 64 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 13450HX Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Strix G16 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17574 vs 9762 баллов

На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17574 vs 9762 баллов Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (64 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (64 и 60 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.5 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 942 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~79.4% Боковые рамки 8.8 мм 4.7 мм Цвета Белый, Серый, Синий Черный Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума 53.5 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Охват DCI-P3 - 75.9% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит ROG Strix G16 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 64 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства 1074 грамма 966 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) 7.12 терафлопс ROG Strix G16 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 81 дБ 87 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.9 мм Тачпад Размер 10.4 x 6.9 см 13.0 x 8.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.