Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против ASUS VivoBook 14 M413
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
- Видеокарта показывает в среднем на 299-407% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 7072 баллов
- Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (60 и 42 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
- Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.4 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (690 и 942 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|1.4 кг
|Размеры
|363 x 259.6 x 23.5 мм
|324 x 213 x 17.3 мм
|Площадь
|942 см2
|690 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.2%
|~78.3%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Белый, Синий
|Черный, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|53.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|1074 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1368
1094
Geekbench 5 (многоядерный)
6224
4842
Cinebench R23 (одноядерный)
1405
1156
Cinebench R23 (многоядерный)
10030
7072
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|7
Производительность GPU
Legion 5 15" (2021, AMD) +543%
7.12 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|4x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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