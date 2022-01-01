Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 299-407% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 6941 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (60 и 50 Вт*ч) Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533 Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.8 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (841 и 942 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.8 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 359.8 x 233.8 x 16.1 мм Площадь 942 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~79.8% Боковые рамки 8.8 мм 7.2 мм Цвета Белый, Синий Белый, Черный, Зеленый, Красный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53.5 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 516:1 Цветовой охват sRGB - 65% Охват Adobe RGB - 45% Охват DCI-P3 - 43.6% Время отклика - 18 мс Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит VivoBook S15 M533 +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 1074 грамма 194 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Radeon RX Vega 7 TGP 95 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1600 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +543% 7.12 терафлопс VivoBook S15 M533 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81 дБ 81.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 10.5 x 7.3 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.