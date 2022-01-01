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Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против Dell Alienware x17 R1

55 из 100
Lenovo Legion 5 15
VS
65 из 100
Dell Alienware x17 R1
Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Dell Alienware x17 R1
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) и Dell Alienware x17 R1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (2.4 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (942 и 1195 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (87 и 60 Вт*ч)
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12733 vs 10030 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 15" (2021, AMD)
vs
Alienware x17 R1

Корпус

Вес 2.4 кг 3.02 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм
Площадь 942 см2 1195 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~69%
Боковые рамки 8.8 мм 8.1 мм
Цвета Белый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4
Уровень шума 53.5 дБ 54.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Legion 5 15" (2021, AMD)
250 нит
Alienware x17 R1 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1074 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 115 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1387 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1702 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 13.1 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion 5 15" (2021, AMD)
7.12 терафлопс
Alienware x17 R1 +84%
13.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81 дБ 88 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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