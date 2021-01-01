Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 (2021, AMD) или Latitude 9520 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5 (2021, AMD) против Dell Latitude 9520 (2-in-1)

68 из 100
Lenovo Legion 5 (2021, AMD)
VS
56 из 100
Dell Latitude 9520 (2-in-1)
Lenovo Legion 5 (2021, AMD)
Dell Latitude 9520 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 49 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 (2021, AMD) и Dell Latitude 9520 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 (2021, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3704 vs 1794 баллов
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (60 и 49 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Latitude 9520 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.5 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (734 и 942 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 (2021, AMD)
vs
Latitude 9520 (2-in-1)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.5 кг
Ширина 363 мм 340.3 мм
Высота 259.6 мм 215.8 мм
Толщина 23.5 мм 18 мм
Площадь 942 см2 734 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~84.5%
Боковые рамки 8.8 мм 4.1 мм
Цвета Белый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 147 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Legion 5 (2021, AMD)
250 нит
Latitude 9520 (2-in-1) +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 (2021, AMD) +355%
6.42 терафлопс
Latitude 9520 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC714-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 4x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 5 (2021, AMD) или ROG Strix G15 G513
2. Legion 5 (2021, AMD) или ROG Zephyrus G14 GA401
3. Legion 5 (2021, AMD) или Omen 15 (2021 AMD)
4. Legion 5 (2021, AMD) или Nitro 5 (AN515-45)
5. Latitude 9520 (2-in-1) или XPS 15 9510 (2021)
6. Latitude 9520 (2-in-1) или Latitude 7520

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 9520 (2-in-1) и Lenovo Legion 5 (2021, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях