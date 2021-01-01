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Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против Dell XPS 13 9305

60 из 100
Lenovo Legion 5 15
VS
52 из 100
Dell XPS 13 9305
Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Dell XPS 13 9305
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) и Dell XPS 13 9305 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх
  • На 312% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 2436 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (60 и 52 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Существенно легче – весит на 1240 граммов меньше (1.16 и 2.4 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (601 и 942 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 15" (2021, AMD)
vs
XPS 13 9305

Корпус

Вес 2.4 кг 1.16 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 302 x 199 x 15.8 мм
Площадь 942 см2 601 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~81.1%
Боковые рамки 8.8 мм 3.8 мм
Цвета Белый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 1074 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 15" (2021, AMD) +748%
7.12 терафлопс
XPS 13 9305
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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