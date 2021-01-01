Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх

На 312% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 2436 баллов

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (60 и 52 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Существенно легче – весит на 1240 граммов меньше (1.16 и 2.4 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (601 и 942 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.16 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 942 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~81.1% Боковые рамки 8.8 мм 3.8 мм Цвета Белый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит XPS 13 9305 н/д

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 1074 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +748% 7.12 терафлопс XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 81 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.