Legion 5 15" (2021, AMD) или ENVY 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 63.3 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10030 vs 5002 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.6 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (702 и 942 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.6 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5 мм 313.2 x 224 x 18 мм Площадь 942 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~81% Боковые рамки 8.8 мм 5.8 мм Цвета Белый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53.5 дБ 48.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит ENVY 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 63.3 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 230 / 300 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 1074 грамма 430 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 712-1530 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1155 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5 15" (2021, AMD) +171% 6.42 терафлопс ENVY 14 (2021) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81 дБ 82.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.5 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.