Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.65 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.65 и 2.4 кг) На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 10112 баллов

На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 10112 баллов Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (76 и 60 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (708 и 941 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (708 и 941 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.65 кг Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 312 x 227 x 19.5-20.5 мм Площадь 941 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~80.2% Боковые рамки 6.7 мм 5.3 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) 300 нит ROG Zephyrus G14 (2023) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) 7.12 терафлопс ROG Zephyrus G14 (2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.