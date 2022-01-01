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Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) против Gigabyte G5 (2022)

57 из 100
Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
VS
62 из 100
Gigabyte G5 (2022)
Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
Gigabyte G5 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 54 Вт*ч
Процессор Intel Core i5 12500H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) и Gigabyte G5 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (60 и 54 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Gigabyte G5 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.99 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12698 vs 10112 баллов
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (857 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
vs
G5 (2022)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.99 кг
Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 360 x 238 x 23.9 мм
Площадь 941 см2 857 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~78.3%
Боковые рамки 6.7 мм 7.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 62%
Охват Adobe RGB - 43%
Максимальная яркость
Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
300 нит
G5 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1635 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) +6%
7.12 терафлопс
G5 (2022)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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