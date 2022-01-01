Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать HP Omen 16 2022 (AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15489 vs 10112 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (83 и 60 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.41 кг Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 369 x 248 x 23 мм Площадь 941 см2 915 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~78.1% Боковые рамки 6.7 мм 6.3 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) 300 нит Omen 16 2022 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) 7.12 терафлопс Omen 16 2022 (AMD) +5% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.6 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.