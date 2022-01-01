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Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) против IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

57 из 100
Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
VS
57 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16
Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
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Экран
Батарея 74 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) и IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10112 vs 8917 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.95 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (74 и 60 Вт*ч)
  • Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
vs
IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг 1.95 кг
Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 356 x 251 x 16.9 мм
Площадь 941 см2 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~83.1%
Боковые рамки 6.7 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 44 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 100 / 135 Вт
Вес зарядного устройства - 263 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1485 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) +134%
7.12 терафлопс
IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 77 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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