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Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

63 из 100
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
VS
68 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) и Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.45 и 3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (941 и 1180 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17919 vs 10173 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro 16” (AMD)
vs
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022)

Корпус

Вес 2.45 кг 3 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм
Площадь 941 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~69.9%
Боковые рамки 5.7 мм 8.2 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 73.3% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1066 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion 5 Pro 16” (AMD)
7.12 терафлопс
Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) +94%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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