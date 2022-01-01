Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Apple M1 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10173 vs 7489 баллов

Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.4 и 2.45 кг)

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (646 и 941 см 2 )

) Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.4 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 941 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~79.4% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 50 дБ 41.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1181:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 73% 88.3% Охват DCI-P3 73.3% - Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Legion 5 Pro 16” (AMD) 500 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 1066 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1530 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1278 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Legion 5 Pro 16” (AMD) +174% 7.12 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 11.9 x 7.6 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.