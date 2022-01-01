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Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против Asus ROG Flow X16 (2022)

63 из 100
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
VS
74 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
Asus ROG Flow X16 (2022)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) и Asus ROG Flow X16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2 и 2.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12577 vs 10173 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro 16” (AMD)
vs
ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 2.45 кг 2 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 941 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~86%
Боковые рамки 5.7 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 130° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 73.3% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Legion 5 Pro 16” (AMD)
500 нит
ROG Flow X16 (2022) +120%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1066 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1695 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Legion 5 Pro 16” (AMD)
7.12 терафлопс
ROG Flow X16 (2022) +22%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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