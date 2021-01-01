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Lenovo Legion 5 Pro (16”) против Asus ROG Zephyrus M16

72 из 100
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
Asus ROG Zephyrus M16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro (16”) и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro (16”)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.9 и 2.54 кг)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 3875 баллов
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro (16”)
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.54 кг 1.9 кг
Ширина 356 мм 355 мм
Высота 264.2 мм 243 мм
Толщина 21.7-26.8 мм 19.9 мм
Площадь 941 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~86%
Боковые рамки 5.7 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 -
Цветовой охват sRGB 98.1% -
Охват Adobe RGB 71.4% -
Охват DCI-P3 73.3% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 140 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60-75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 Pro (16”)
5.299 терафлопс
ROG Zephyrus M16
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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