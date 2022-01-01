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Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против ASUS VivoBook 14 M413

63 из 100
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
VS
47 из 100
ASUS VivoBook 14 M413
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
ASUS VivoBook 14 M413
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) и ASUS VivoBook 14 M413 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 299-407% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (80 и 42 Вт*ч)
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10173 vs 7072 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
  • Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.4 и 2.45 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (690 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro 16” (AMD)
vs
VivoBook 14 M413

Корпус

Вес 2.45 кг 1.4 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 324 x 213 x 17.3 мм
Площадь 941 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~78.3%
Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 73.3% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Legion 5 Pro 16” (AMD) +100%
500 нит
VivoBook 14 M413
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 1066 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1600 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7
Производительность GPU
Legion 5 Pro 16” (AMD) +543%
7.12 терафлопс
VivoBook 14 M413
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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