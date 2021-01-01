Legion 5 Pro 16” (AMD) или Inspiron 15 5515 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 80 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 299-407% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10173 vs 7226 баллов

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515 Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.64 и 2.54 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (815 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.54 кг 1.64 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм Площадь 941 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~82.4% Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм Цвета Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1181:1 600:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 55.7% Охват Adobe RGB 73% 38.4% Охват DCI-P3 73.3% 39.5% Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Legion 5 Pro 16” (AMD) +100% 500 нит Inspiron 15 5515 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 1066 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX Vega 7 TGP 95 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1600 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Legion 5 Pro 16” (AMD) +543% 7.12 терафлопс Inspiron 15 5515 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 82 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер 11.9 x 7.6 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.