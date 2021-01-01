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Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против Dell Inspiron 15 5515

68 из 100
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
VS
48 из 100
Dell Inspiron 15 5515
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
Dell Inspiron 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) и Dell Inspiron 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 299-407% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
  • На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10173 vs 7226 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.64 и 2.54 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (815 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro 16” (AMD)
vs
Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 2.54 кг 1.64 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
Площадь 941 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~82.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм
Цвета Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 600:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 55.7%
Охват Adobe RGB 73% 38.4%
Охват DCI-P3 73.3% 39.5%
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
Legion 5 Pro 16” (AMD) +100%
500 нит
Inspiron 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 1066 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1600 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Legion 5 Pro 16” (AMD) +543%
7.12 терафлопс
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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