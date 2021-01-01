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Lenovo Legion 5 Pro (16”) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

74 из 100
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
VS
78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro (16”) и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro (16”)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 19% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 420 нит
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (2 и 2.54 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 3875 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 282 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro (16”)
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 2.54 кг 2 кг
Ширина 356 мм 356 мм
Высота 264.2 мм 250 мм
Толщина 21.7-26.8 мм 19.9 мм
Площадь 941 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~75.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 -
Цветовой охват sRGB 98.1% 100%
Охват Adobe RGB 71.4% 99%
Охват DCI-P3 73.3% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 300 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1642 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 Pro (16”)
7.46 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +69%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.6 мм
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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