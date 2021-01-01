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Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) против Legion 5 17” (2021, AMD)

74 из 100
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
VS
65 из 100
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) и Legion 5 17” (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (2.54 и 2.98 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (941 и 1156 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro 16” (AMD)
vs
Legion 5 17” (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.54 кг 2.98 кг
Ширина 356 мм 398.6 мм
Высота 264.2 мм 290 мм
Толщина 21.7-26.8 мм 24.3-26.2 мм
Площадь 941 см2 1156 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~71.4%
Боковые рамки 5.7 мм 7.8 мм
Цвета Серий Черный, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1181:1 800:1
Цветовой охват sRGB 98.1% -
Охват Adobe RGB 71.4% -
Охват DCI-P3 73.3% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 Вт 230 / 300 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5 Pro 16” (AMD) +16%
7.46 терафлопс
Legion 5 17” (2021, AMD)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 4x USB 3.2 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.9 x 7.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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