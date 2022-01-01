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Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

65 из 100
Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
VS
64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M2
Графика Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 7954 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 1250 граммов меньше (1.24 и 2.49 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (654 и 944 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 2.49 кг 1.24 кг
Размеры 359.9 x 262.4 x 19.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 944 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82%
Боковые рамки 7.6 мм 5.6 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1384:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Apple M2 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1463 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1456 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +190%
8.7 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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