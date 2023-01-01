Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) против Asus TUF Gaming A15 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 (2023)
- Легче – весит на 290 граммов меньше (2.2 и 2.49 кг)
- На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15991 vs 10604 баллов
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|2.2 кг
|Размеры
|359.9 x 262.4 x 19.9 мм
|354 x 251 x 22.4-24.9 мм
|Площадь
|944 см2
|889 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.6%
|~75.5%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1275:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|96.1%
|-
|Охват Adobe RGB
|69.5%
|75.3%
|Охват DCI-P3
|67.3%
|100%
|Время отклика
|25 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|1116 граммов
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1765
Geekbench 5 (многоядерный)
11409
Cinebench R23 (одноядерный)
1642
Cinebench R23 (многоядерный)
15991
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|-
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
8.7 терафлопс
9.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|72.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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