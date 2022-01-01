Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея 80 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 16 5625 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.87 и 2.49 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.87 кг Размеры 359.9 x 262.4 x 19.9 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 944 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82.6% Боковые рамки 7.6 мм 6.1 мм Цвета Белый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +67% 500 нит Inspiron 16 5625 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц Ядер 6 6 Потоков 12 12 L3-кэш 16 МБ 16 МБ Интегрированная графика AMD Radeon 660M AMD Radeon Vega 7 Техпроцесс 6 нм 7 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +17% 1498 Inspiron 16 5625 1285 Geekbench 5 (многоядерный) Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +64% 8219 Inspiron 16 5625 5024

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX550 2GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1463 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1320 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +222% 8.7 терафлопс Inspiron 16 5625 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.3 x 9.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.