Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (80 и 51 Вт*ч)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.17 и 2.49 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (589 и 944 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.17 кг Размеры 359.9 x 262.4 x 19.9 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 944 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~88.4% Боковые рамки 7.6 мм 3.4 мм Цвета Белый, Серий Синий, Бордовый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) 500 нит XPS 13 9315 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 230 / 300 Вт 45 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Базовая частота 3.3 ГГц 1.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 10 Потоков 12 12 L3-кэш 16 МБ 12 МБ Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 6 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +12% 1498 XPS 13 9315 1343 Geekbench 5 (многоядерный) Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +49% 8219 XPS 13 9315 5524

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1463 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1100 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +517% 8.7 терафлопс XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.