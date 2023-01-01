Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023) Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.49 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.49 и 2.49 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11732 vs 10604 баллов

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11732 vs 10604 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (687 и 944 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (687 и 944 см ) Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.49 кг Размеры 359.9 x 262.4 x 19.9 мм 311 x 220.8 x 17 мм Площадь 944 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~82.8% Боковые рамки 7.6 мм 4.8 мм Цвета Белый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1275:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 96.1% 100% Охват Adobe RGB 69.5% - Охват DCI-P3 67.3% - Время отклика 25 мс 1 мс Максимальная яркость Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) 500 нит Aero 14 OLED (2023) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 0:58 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 1116 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 95 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1463 МГц - Boost частота GPU 1695 МГц - FLOPS 8.7 терафлопс 7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +24% 8.7 терафлопс Aero 14 OLED (2023) 7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 72.5 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.