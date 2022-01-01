Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) или IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) против IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)

65 из 100
Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
VS
61 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) и IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (2.49 и 3.32 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
vs
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)

Корпус

Вес 2.49 кг 3.32 кг
Размеры 359.9 x 262.4 x 19.9 мм 359.6 x 266.4 x 21.8-25.9 мм
Площадь 944 см2 958 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~70.1%
Боковые рамки 7.6 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 0 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1740 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) +22%
8.7 терафлопс
IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 5 Pro 16” (AMD) vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
2. Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
3. Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
4. Legion 5i 15" Gen 7 vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
5. G15 5525 vs Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)
6. TUF Gaming F15 (2022) vs IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
7. G15 5520 (2022) vs IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
8. TUF Gaming A15 FA507 (2022) vs IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)
9. Victus 15 (2022 Intel) vs IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) и Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры